«Роскосмос» ввел для кандидатов в топ-менеджеры на полиграфе Фото: Борис КОКУРИН

«Роскосмос» ввел для кандидатов на высокие должности проверку на детекторы лжи, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Обязательная проверка на полиграфе введена уже с лета 2020 года, написал глава «Роскосмоса» в Facebook.

В госкорпорации рассказали, что речь идет о заместителях генерального директора и сотрудниках, чья должность требует проверки на полиграфе, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» заявил о желании «навсегда очистить космическую отрасль от скверны, коррупции и казнокрадства». По словам главы госкорпорации, хищения – хуже санкций. Рогозин заверил, что люди, «примазавшиеся к отрасли в 90-е годы и использовавшие ее для своего обогащения», будут «выдавлены».