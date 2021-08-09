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Общество9 августа 2021 11:29

«Роскосмос» ввел для кандидатов в топ-менеджеры на полиграфе

Речь идет о заместителях генерального директора госкорпорации
Абдулла ШАКИРОВ
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«Роскосмос» ввел для кандидатов в топ-менеджеры на полиграфе

«Роскосмос» ввел для кандидатов в топ-менеджеры на полиграфе

Фото: Борис КОКУРИН

«Роскосмос» ввел для кандидатов на высокие должности проверку на детекторы лжи, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Обязательная проверка на полиграфе введена уже с лета 2020 года, написал глава «Роскосмоса» в Facebook.

В госкорпорации рассказали, что речь идет о заместителях генерального директора и сотрудниках, чья должность требует проверки на полиграфе, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» заявил о желании «навсегда очистить космическую отрасль от скверны, коррупции и казнокрадства». По словам главы госкорпорации, хищения – хуже санкций. Рогозин заверил, что люди, «примазавшиеся к отрасли в 90-е годы и использовавшие ее для своего обогащения», будут «выдавлены».