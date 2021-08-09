Представитель РПЦ призвал менять мелодии кремлевских курантов на исторические или современные в праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мелодии кремлевских курантов в праздничные дни можно было бы менять на исторические или современные. Такое предложение в понедельник, 9 августа, сделал председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид Калинин, указав на то, что такие изменения могли бы культурно обогатить Москву.

"Лично мое мнение - если есть техническая возможность настройки курантов на различные мелодии, бывшие ранее и современные, в зависимости от торжеств, это было бы интересно и обогатило бы нашу столицу и ее особый ", - предложил представитель РПЦ в беседе с РИА Новости, отметив, что особый вклад это бы внесло в «сакральный центр», которым он назвал Кремль.

Напомним, в октябре прошлого года ровно в полночь по местному времени куранты на Спасской башне Кремля приостановили свой ход. Как сообщалось, это необходимо, чтобы дооснастить звонницу новыми колоколами. Отмечалось, что после проведения всех необходимых процедур музыкальные произведения будут звучать в полной октаве.