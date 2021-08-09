Папе Римскому отправили конверт с тремя пулями Фото: REUTERS

В Италии сотрудники почты обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому Франциску.

Письмо было найдено в сортировочном центре почты города Пескьера-Борромео, что в провинции Милан. В конверте были обнаружены патроны Флобера калибром 9 миллиметров. Кроме того, в нем было письмо, в котором сообщалось о финансовых операциях Ватикана, пишет Corriere della Sera.

Конверт был изъят карабинерами. В настоящее время ведется расследование.

Это не первый подобный инцидент в Италии. Так, в 2019 году мэру Турина Кьяре Аппендино отправили конверт с пулей внутри. Ранее ей же была отправлена посылка с самодельным взрывным устройством, которое было обезврежено саперами.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 Папа Римский перенес операцию на кишечнике.