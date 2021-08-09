Лукашенко ответил Литве на угрозы прекратить транзит удобрений: Будем загружать в Мурманске

Лукашенко ответил Литве на угрозы прекратить транзит удобрений Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск переориентирует экспорт калийных удобрений с портов Литвы на российские порты, если Вильнюс решит прекратить их транзит, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим – это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай – это наш основной рынок, – и в Индию», – цитирует белорусского лидера «БелТА».

Как отметил Лукашенко, пока Евросоюз и Белоруссия «не перешли красную линию и не загнали друг друга в угол», им нужно «выходить из этой ситуации». «Но мяч на той стороне», – добавил он.

Как писал сайт kp.ru, в феврале 2021 Белоруссия и Россия согласовали документ о поставках нефтепродуктов на экспорт через порты РФ. Решение о переводе транзита из Литвы было принято после принятия Вильнюсом санкций в отношении Белоруссии.