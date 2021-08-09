Госслужащих и учителей планируют перевести на российские мессенджеры Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве намерены обязать преподавателей школ и вузов общаться со своими учениками, а также их родителями только посредством российских мессенджеров, почты и сервисов видео-конференц-связи.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который Минцифры направило в кабмин, к концу текущего года ведомство должно подготовить соответствующую нормативную базу. К февралю следующего года Министерство образования и Минпросвещения подготовят соответствующие рекомендации для преподавателей.

Аналогичную обязанность власти планируют ввести для всех госслужащих и сотрудников бюджетных учреждений.

Специалисты IT-отрасли расценили данное нововведение как полезное, однако указали на то, что этот план труднореализуем. По словам экспертов, успех будет зависеть от готовности россиян устанавливать в свои смартфоны новые приложения в дополнение к уже имеющимся, а также от удобства пользования ими.