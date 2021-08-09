Актер Юрий Торсуев лишился телефона, рассказав новым знакомым о своей возлюбленной Фото: Иван ВИСЛОВ

У 55-летнего актера Юрия Торсуева, который знаком зрителям по фильму «Приключения Электроника», украли мобильный телефон. Знаменитый «Сыроежкин» лишился гаджета ночью 9 августа.

Все случилось у дома 9 по 3-й Фрунзенской улице. Актер возвращался домой поздно вечером и решил присесть на лавочку рядом с подъездом, выпить пива. Вскоре к нему подошел 25-летний молодой человек и попросил разрешения составить компанию. Завязалась дружеская беседа.

Как сообщает сайт mk.ru, новый знакомый приехал в Москву на заработки из Молдавии и снимал вместе с братом квартиру неподалеку. Через какое-то время к собеседникам присоединился брат строителя, беседа потекла веселее.

Актер проникся к новым знакомым и даже пустился в откровения, признался, что ему симпатична одна молдавская девушка, проживающая по соседству. Каково же было удивление, когда оказалось, что красавица – родственница строителей.

Торсуев не поверил своей удаче и решил уточнить, действительно ли речь идет о той самой девушке. Он достал мобильный телефон и продемонстрировал номер девушки. Братья стали сверять цифры, что-то обсуждать и спрашивать у «Сыроежкина».

- Подгулявший актер с легкостью отвечал на вопросы и даже отлучался в магазин, чтобы угостить новых знакомых напитками. В какой-то момент он понял, что заговорился и забыл, вернули ему телефон или нет, сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Москвич озвучил вопрос, но браться стали заверять, что гаджет был передан владельцу. Поиски вокруг скамьи ничего не дали.

В какой-то момент старший из строителей вдруг обвинил младшего в воровстве и потребовал немедленно вернуть устройство. Завязалась драка и, кое-как увернувшись от кулаков родственника, молодой человек бросился бежать. Старший поспешил за ним, а актер понял, что остался один у подъезда и лишился телефона.

Он обратился в полицию и написал заявление. Полицейские сразу же принялись разыскивать подозреваемого с телефоном, но пока задержать его не удалось.

Стоимость мобильного устройства «Сыроежкин» оценил в 20 тысяч рублей.

Зрителю Юрий Торсуев - советский и российский актер - стал известен в 1980 году. На экраны вышел детский худфильм «Приключения Электроника». Юрий Торсуев - исполнил роль пионера Сергея Сыроежкина, а его брат-близнец Владимир - Электроника.