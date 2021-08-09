Израиль исключит Россию из списка запрещенных для посещения стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль исключит Россию из списка запрещенных для посещения стран с 16 августа 2021, сообщило Министерство здравоохранения еврейской республики.

Ведомство утвердило «красный», «желтый» и «оранжевый» списки государств. В первый включены Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, выезд туда разрешен строго по решению властей. В «желтый» список будут включены Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдова, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия: при возвращении из этих стран нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение суток и получить отрицательный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба израильского Минздрава.

Наконец, в «оранжевом» списке находятся страны, которые разрешено посещать, но по возвращении из них необходимо пройти недельный карантин. В этом перечне есть и Россия. Требования по карантину касаются даже тех, кто вакцинировался или уже перенес коронавирус.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Израиле решили судить носителей коронавируса, нарушающих самоизоляцию.