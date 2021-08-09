Сборы ребенка в школу обойдутся родителям в 18 тысяч рублей

Эксперты посчитали, сколько стоят сборы ребенка в школу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики сервиса «Авито» посчитали, сколько в этом году родителям придется потратить денег на сборы ребенка в школу. Специалисты учитывали стоимость формы, компьютера, рюкзака и пенала, тетрадей и прочей канцелярии.

По данным специалистов, форма для девочек в этом году обойдется родителям в среднем в 650 рублей. Для мальчиков дороже – 1000 рублей. Стоимость спортивной формы для занятий физкультурой для девочек также оказалась дешевле (500 рублей), чем для мальчиков (550 рублей).

«Перед началом учебного года мы в «Авито» традиционно наблюдаем рост спроса на школьные товары. В последние две недели россияне стали интересоваться такой продукцией на 65% чаще, чем в прошлом году. Наиболее популярной категорией оказалась школьная форма – спрос на нее вырос практически в три раза, и россиянам есть из чего выбрать – количество объявлений о продаже как б/у, так и абсолютно новой школьной формы выросло на 37% по сравнению с прошлым годом», - цитирует эксперта Алексея Козловского сайт «Новые известия».

Также отмечается, что в условиях пандемии для обучения из дома многим родителям приходится покупать для детей ноутбуки. Их стоимость в среднем составляет 15 тысяч рублей. Также расходы идут на канцелярию, рюкзаки и пеналы.

В целом, минимальный набор школьника в этом году для родителей девочек обойдется в 17 350 рублей, а для мальчиков немного дороже - 17 750 рублей.