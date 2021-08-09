Туристический бизнес России прогнозирует снижение стоимости путевок в Египет на 10-15 тысяч рублей Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Стоимость турпутевок из России в Египет может снизиться на 10-15 тысяч рублей, рассказал вице-президент Ассоциации туристических операторов России Дмитрий Горин.

В интервью телеканалу «Дождь» он пояснил, что путевки в Египет могут подешеветь, если Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией решит увеличить число рейсов в африканскую страну.

«На 10-15 тысяч рублей цена турпакета будет дешевле после увеличения количества рейсов», – сообщил вице-президент АТОР.

Напомним, в понедельник, 9 августа, в Хургаде приземлился первый после открытия авиасообщения между Россией и Египтом самолет. Сайт kp.ru писал, что авикомпания EgyptAir запустит семь рейсов в неделю между Москвой и курортами Египта с 9 августа 2021 года.

В России ожидает роста авиаперелетов на курорты Египта. Потенциальный туристический поток в сентябре оценивается Ассоциацией туроператоров РФ в 100-150 тысяч человек.