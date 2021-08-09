Больше всего туристы хотят путешествовать по России, Италии и Франции
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
60% россиян уже успели сходить в отпуск в 2021 году. Но на море попали не многие. Половина жителей страны провела свой отпуск дома, на даче или за городом. А в путешествие по своей стране выбрались только 36% респондентов. 14% опрошенных решились на поездки за границу.
На что обращают внимание отпускники:
Безопасность – 33%,
Море – 28%,
Доступ для невакцинированных -18%,
Цены на авиабилеты – 16%,
Данные о больных ковидом – 5%.
Среди тех, кто еще не успел отдохнуть, оказалось 38% респондентов. Многие переносят отпуск (37%) из-за того, что не успели накопить на отдых. 13% пока с настороженностью относятся к поездкам, а 12% людей отложили отдых, так как ждут открытия границ в желаемые страны.
Среди тех, кто планирует поехать за границу, большинство сделали прививку от ковида. Но решение о поездке все же будут принимать исходя из ситуации с заболеваемостью в конкретной стране (31%).
Куда хотят поехать россияне:
В Москву,
В Санкт-Петербург,
В Сочи,
На Байкал,
В Италию,
Во Францию.
Опрос был проведен телеканалом «360» совместно с мессенджером Viber.
Более пяти миллионов россиян выбрали для отдыха Крым. Основное количество отдыхающих прибыло на полуостров через Крымский мост — 60%, самолетом — 32%, поездом — 8%. Эксперты полагают, что в августе кна полуостров приедут еще не менее двух миллионов отдыхающих, сообщает ФАН.