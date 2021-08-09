Больше всего туристы хотят путешествовать по России, Италии и Франции Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

60% россиян уже успели сходить в отпуск в 2021 году. Но на море попали не многие. Половина жителей страны провела свой отпуск дома, на даче или за городом. А в путешествие по своей стране выбрались только 36% респондентов. 14% опрошенных решились на поездки за границу.

На что обращают внимание отпускники:

Безопасность – 33%,

Море – 28%,

Доступ для невакцинированных -18%,

Цены на авиабилеты – 16%,

Данные о больных ковидом – 5%.

Среди тех, кто еще не успел отдохнуть, оказалось 38% респондентов. Многие переносят отпуск (37%) из-за того, что не успели накопить на отдых. 13% пока с настороженностью относятся к поездкам, а 12% людей отложили отдых, так как ждут открытия границ в желаемые страны.

Среди тех, кто планирует поехать за границу, большинство сделали прививку от ковида. Но решение о поездке все же будут принимать исходя из ситуации с заболеваемостью в конкретной стране (31%).

Куда хотят поехать россияне:

В Москву,

В Санкт-Петербург,

В Сочи,

На Байкал,

В Италию,

Во Францию.

Опрос был проведен телеканалом «360» совместно с мессенджером Viber.

Более пяти миллионов россиян выбрали для отдыха Крым. Основное количество отдыхающих прибыло на полуостров через Крымский мост — 60%, самолетом — 32%, поездом — 8%. Эксперты полагают, что в августе кна полуостров приедут еще не менее двух миллионов отдыхающих, сообщает ФАН.