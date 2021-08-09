Певицу МакSим переводят из реанимации в общую палату Фото: Евгения ГУСЕВА

Врачи решили перевести певицу МакSим (Марину Абросимову) из реанимации в общую палату, сообщила представитель артистки Маргарита Соколова.

«Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату», – написала менеджер певицы в Instagram.

Соколова отметила, что точные сроки выписки МакSим неизвестны, «но она не за горами». По словам врачей, благополучный исход для артистки – редкий и уникальный случай, сообщила Соколова. Менеджер добавила, что концертная деятельность для певицы пока под запретом.

Как писал сайт kp.ru, певица пошла на поправку. Исполнительница начала самостоятельно дышать через кислородную маску, по больнице ее возят в кресле.

Напомним, МакSим в июне 2021 была доставлена в больницу. Позже звезду подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.