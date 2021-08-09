В Бишкеке милиционеры оцепили ЦУМ из-за сообщения о минировании и заложниках

В понедельник, 9 августа, в столице Киргизии Бишкеке сотрудники милиции оцепили здание центрального универсального магазина. По неподвержденным данным, неизвестные преступники взяли заложников и сообщили о том, что здание заминировано.

Как передает издание Sputnik, по словам очевидцев, в правоохранительные органы поступил звонок о заложенной в туалете торгового центра бомбе. По данным агентства 24.kg, бомбу в туалет ЦУМа заложила женщина.

Свидетели случившегося сообщают, что из самого здания людей эвакуируют, там работают кинологи.

Напомним, в конце июля глава пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев рассказал о поступивших сообщениях о «минировании» 12 столичных судов. В России волна «минирований» продолжается с конца ноября 2019 года. Неизвестные отправляют анонимные электронные письма с угрозами взрыва зданий судов, станций метро, торговых центров, школ, детских садов, аэропортов и самолётов во всех регионах страны.