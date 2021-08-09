Депутат Свинцов прокомментировал планы по переводу госслужащих на российские мессенджеры

Госслужащих и бюджетников хотят перевести на отечественные мессенджеры Фото: EAST NEWS

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал планы по переводу госслужащих и сотрудников российских школ на отечественные мессенджеры и другие IT-сервисы. Политик отметил, что считает эту идею хорошей, поскольку таким способом государство может существенно помочь отечественному бизнесу.

«Поэтому задача у государства в первую очередь — помогать... Поэтому в целом задачу я считаю правильной — необходима определённая государственная помощь частному бизнесу в создании хороших, сильных программных продуктов, которые постепенно во всех отраслях будут замещать западные аналоги или как минимум конкурировать с ними, что позволит выращивать нормальную бизнес-среду, в том числе и в производстве различного рода программных продуктов», - цитирует депутата RT.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» в России планируется перевести госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры и другие IT-сервисы, передает ФАН.

Новость уже прокомментировал программист Сергей Вакулин. Эксперт отметил, что это нововведение в школах поможет свести к минимуму возможности срыва дистанционных уроков, сообщает телеканал «360».