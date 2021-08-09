В Тюменской области нет природных пожаров

Тяжелые природные условия стали главной причиной возникновения и распространения природных пожаров в Тюменской области весной и в начале лета 2021 года. Об этом сообщил глава региона Александр Моор, выступая на совещании о ситуации с паводками и природными пожарами в регионах России, которое провел президент Владимир Путин.

«Напряженная ситуация у нас была весной, в апреле-мае. Первый лесной пожар был зафиксирован 15 апреля. Погодные условия были достаточно тяжелые: не характерная для нашего региона высокая температура, полное отсутствие осадков», – доложил губернатор. 11 мая в Тюменской области был введен режим региональной ЧС.

С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать мощности для борьбы с пожарами.

«Спасибо коллегам, нашим соседям. Мы привлекли дополнительно десантников из Ямало-Ненецкого автономного округа, из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Свердловская область нам помогла», поблагодарил губернатор в ходе выступления, - доложил главе государства Александр Моор. - С огнем сражались около 300 десантников федеральной Авиалесоохраны. В начале мая в регион прибыла аэромобильная группировка МЧС. Также власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях. Благодаря принятым мерам, с пожарами удалось справиться. Режим региональной ЧС был снят 9 июня. По данным на 6 августа, в Тюменской области действующих природных пожаров нет».

Природные пожары стали следствием засухи не только в Тюменской области, но и в других регионах страны, отметил Владимир Путин.

«Как известно, из-за рекордной жары, засухи с этой бедой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область», – сообщил президент России.

С начала пожароопасного сезона на территории России возникло более 11 тысяч очагов лесных пожаров, доложил глава МЧС Евгений Зиничев. Площадь, пройденная огнем, превысила 6 млн гектаров. Для предотвращения природных пожаров он предложил вернуть контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов на федеральный уровень.