Лукашенко о новых ограничениях Британии: подавитесь санкциями, вы прихвостни американцев

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прокомментировал недавно введенные санкции Великобритании, назвав британских политиков прихвостнями американцев, и предложив подавиться своими ограничениями.

«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», - заявил белорусский лидер в «Большом разговоре с президентом», в котором принимают участие около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 9 августа, Лондон ввел новые санкции в отношении Минска, которые касаются белорусского калия и нефтепродуктов, а также товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, новые ограничения распространяются на предотвращение полетов и посадок авиакомпаний Белоруссии в Великобритании, а также на запрет осуществления техпомощь белорусскому авиапарку на территории Соединенного Королевства.