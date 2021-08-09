Лукашенко: Российские войска разместят в Белоруссии в случае угрозы новой мировой войны

Российские войска будут размещены в Белоруссии только в случае угрозы новой мировой войны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами, экспертным сообществом и представителями общественности.

"При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны", - сказал он.

По словам главы государства, Москва никогда не станет перебрасывать в Белоруссию ядерное оружие, так как в этом случае они окажутся под обстрелом с территорий Польши и Литвы. Тратить России деньги на создание военных баз в Белоруссии нет смысла, хоть Минск и заинтересован в размещении "серьезных ракетных установок", отметил Лукашенко.

"Их нельзя к театру военных действий непосредственно подвезти, прямо в огород натовцам, потому что они будут обстреляны из самого обычного оружия - и ракет не надо против них", - заявил президент Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лукашенко заявил, что не будет раздумывать над размещением российских военных, если этого потребует ситуация.