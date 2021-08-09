США ввели санкции против трех организаций из России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом в понедельник, 9 августа, говорится в распространенном сообщении американского Государственного департамента.

Под новые санкции со стороны США попали научно-производственное предприятие «Пульсар», а также российские компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest. По версии американской стороны, данные организации якобы нарушают национальное законодательство Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Из документа в Федеральном реестре США следует, что решение о применении санкций вступило в силу 29 июля текущего года. Помимо российский компаний, в «черном списке» также фигурируют предприятия из Ирака и Сирии. Санкции ввели на два года.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал, что Россия давно уничтожила все свое химическое оружие, полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия и ожидает таких же шагов от американской стороны.