Путин поручил увеличить импорт сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен

Правительству РФ поручено увеличить импорт сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры по увеличению объемов импорта сельскохозяйственной продукции из стран СНГ.

Рост объемов импорта должен стабилизировать цены на продовольственные товары. Кроме того, президент поручил Федеральной антимономольной службе обеспечить мониторинг формирования цен на продукты, продаваемые в торговых сетях, сказано на сайте Кремля.

Также в поручении говорится, что власти регионов должны обеспечить беспрепятственный доступ российских производителей сельхозпродукции к розничным рынкам, ярмаркам и объектам нестационарной и развозной торговли.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о стабилизации цен на «борщевой набор». Она отметила, что цены подскочили вверх из-за того, что в прошлом году был не очень хороший урожай, который быстро кончился, а новый этого года еще не успел созреть.