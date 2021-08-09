Юрист объяснила, почему вузы не обязаны обеспечивать студентов техникой на время дистанционки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина объяснила, обязаны ли вузы обеспечивать студентов необходимой техникой на время дистанционного обучения. Специалист отметила, что законодательно этот процесс не регламентирован, но каждый вуз вправе самостоятельно определить порядок.

Она отметила, что студентам, обучающимся на бюджете, должны предоставлять только учебники и учебно-методические материалы. Те, кто учится за деньги, часто решают эти вопроса самостоятельно, либо частично пользуются фондом образовательного учреждения. Все зависит от условий, которые прописаны в договоре.

- Каждое учебное заведение вправе определить самостоятельно порядок организации рабочего процесса и порядок обеспечения техникой и оборудованием нуждающихся студентов, - заключила Турунина в беседе с газетой «Известия».

Ранее в Минобрнауки рекомендовали перевести непривитых студентов на дистанционный формат обучения. Экзамены для вакцинированных и нет также стоит проводить раздельно.

Министр образования страны Валерий Фальков также напомнил, что вакцинация в России проводится по желанию самого человека. Вузы могут организовать вакцинацию иностранных студентов, сообщает ФАН.