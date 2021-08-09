Посол РФ: Новые санкции США против России отодвигают перспективы конструктивного взаимодействия

Посол РФ прокомментировал новые санкции США против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Введение Соединенными Штатами санкций против российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) тормозит начало конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Подобными действиями Вашингтон все больше отодвигает перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия», – приводятся слова дипломата в Facebook российской дипмиссии.

Антонов отметил, что американская сторона не предоставила никаких доказательств нарушений закона российскими компаниями.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 9 августа, США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении ОМУ. Под них попали научно-производственное предприятие «Пульсар», а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest.

Ранее ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия давно уничтожила все свое химическое оружие, полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия и ожидает таких же шагов от американской стороны.