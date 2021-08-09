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Общество9 августа 2021 17:41

Николай Дроздов стал амбассадором проекта по безопасности дорожного движения «Твой ход! Пешеход»

С 1 августа видеоролик с участием ведущего передачи «В мире животных» транслируется на федеральных каналах
Ксения АНУФРИЕВА
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Николай Дроздов стал амбассадором проекта по безопасности дорожного движения «Твой ход! Пешеход». Фото: кадр из видео

Николай Дроздов стал амбассадором проекта по безопасности дорожного движения «Твой ход! Пешеход». Фото: кадр из видео

Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук Николай Дроздов стал амбассадором всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Твой ход! Пешеход». С 1 августа текущего 2021 года видеоролик с участием известного ведущего передачи «В мире животных» транслируется на федеральных российских каналах.

- Всю жизнь я действовал по правилам, и это дало мне свободу движения, свободу жить долго и счастливо, - подчеркнул Николай Дроздов в социальном видеоролике, посвященном проблематике безопасности пешеходов.

Экспертный центр «Движение без опасности» просит поделиться этим видео в социальных сетях, чтобы поддержать проект.

- Зная ваше небезразличие к проблеме, предлагаю вам поддержать проект. Ваша поддержка действительно очень важна, ведь мы делаем одно общее дело, когда вопрос касается сохранения жизней и, тем более, жизней детей, - написал на своей странице в Instagram Вадим Мельников.

Напомним, новый проект «Твой ход! Пешеход» призван сделать улицы в России более безопасными за счет повышения сознательности всех участников дорожного движения. Всероссийскую кампанию организовала Госавтоинспекция в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Смотреть видеосюжет
Видеоролик «Твой ход! Пешеход» с участием Николая Дроздова
Видеоролик «Твой ход! Пешеход» с участием Николая Дроздова