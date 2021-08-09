Экс-ведущий «Программы максимум» отказался признавать долг в 2 миллиона рублей. Фото: кадр из программы "Анатомия дня"

Экс-ведущим «Программы максимум» на НТВ Глеб Пьяных прокомментировал решение суда, по которому он должен заплатить долг за коммунальные услуги. Сумма составила 2,2 миллиона рублей.

С бывшим телеведущим и успешным бизнесменом судится копания «Евростандарт». Проблемы возникли из-за коттеджного поселка, который компания Пьяных возвела в Подмосковье на Новорижском шоссе.

«Евростандарт» должна была обеспечить поселок всей необходимой инфраструктурой и оказывать коммунальные услуги. Но с 2014 года оплачивать их Пьяных не стал.

- Я не признаю задолженность. Я считаю, что суд принял решение, противоречащее всем мыслимым и немыслимым нормам здравого смысла. Над нами издевается хозяин поселка, - заявил Ридусу бизнесмен.

Он намерен обжаловать решение суда, так как считает, что цены на коммуналку в поселке повышаются безосновательно, а никаких отчетов не приходит.

По словам бизнесмена, к 2020 году обслуживающая компания стала требовать с некоторых домов по 50 тысяч рублей. Зато дворник никак не дождется своей зарплаты.

- Фирма не может с нас ничего требовать. Мы можем обслуживать поселок без этой компании и имеем на это право. Но суд это проигнорировал, - отметил собеседник издания.