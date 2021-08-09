Лавров обвинил Запад в использовании международных организаций для срыва выборов в Госдуму Фото: REUTERS

Запад использует международные организации для того, чтобы помешать проведению выборов в Государственную думу России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

«Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов», – сказал дипломат.

Среди используемых Западом организаций Лавров назвал в частности Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По словам главы российского МИД, ОБСЕ пытались задействовать «для неприемлемых действий», противоречащих обязанностям этой организации.

Напомним, ранее Лавров заявил, что западные политтехнологи намерены расшатать ситуацию в России перед выборами Государственную думу. По его мнению, Запад пытается сформировать вокруг России «пояс нестабильности», в том числе за счет Белоруссии и Молдавии.