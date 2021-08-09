Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил президент государства Александр Лукашенко во время «Большого разговора».

- Отсрочка выплаты по долгу, рефинансирование долга на один миллиард долларов в настоящее время обсуждается с российской стороной. Если бы Россия помогла нам дополнительно через Евразийский банк, были бы благодарны в связи с пандемией коронавируса, - отметил глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что Белоруссия просит новые кредиты после отказа Международного валютного фонда представить стране деньги на борьбу с эпидемией.

Как писал сайт Kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по вопросу кредитной поддержки Белоруссии ведется постоянная работа.