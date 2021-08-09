Верховный суд признал законным отказ ЦИК допустить Грудинина на выборы в Госдуму Фото: REUTERS

Верховный суд России отклонил жалобу директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Государственную думу страны. Пока что решение суда не вступило в силу, поэтому может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

После оглашения судебного акта в понедельник, 9 августа, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена обжаловать данное решение.

- Мы считаем это решение провокационным, будем обжаловать его в вышестоящей инстанции. Вплоть до Европейского суда по правам человека, - подчеркнул политик.

Представители Центральной избирательной комиссии, в свою очередь, назвали решение суда обоснованным и базирующимся на собранных Генеральной прокуратурой России фактах.

Напомним, 24 июля ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов от партии КПРФ для выборов депутатов нижней палаты. Из списка исключили Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации.

В соответствии с объяснениями представителей комиссии в суде, экс-супруга Грудинина обратилась с заявлением о том, что бизнесмен скрыл информацию о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. В ходе заседания ЦИК продемонстрирован ответ на запрос в российскую Генпрокуратуру, которые подтверждает наличие у Грудинина акций данной компании. Сам Павел Грудинин это опровергает.