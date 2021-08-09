Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин постановил учредить в стране орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Об этом в понедельник, 9 августа, говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

- В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановляю учредить статут, описание и рисунок ордена «За заслуги в культуре и искусстве», а также положение о медали «За труды в культуре и искусстве», описание и рисунок данной медали, - говорится в документе.

В соответствии с указом Владимира Путина, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» граждане страны будут награждать за создание театральных спектаклей, фильмов, литературных и музыкальных произведений и других произведений, которые получили широкое признание общественности и профессионального сообщества. Орден россияне также получат за проектирование и возведение уникальных архитектурных комплексов, высокохудожественных образов в театре, фильмах и живописи, а также за большой вклад в изучение, сохранение и популяризацию российской художественной культуры и искусства.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждаются деятели культуры и искусства за личные заслуги в повышении роли российской культуры и искусства в общественной жизни, в укреплении международных культурных связей, в патриотическом воспитании россиян и в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей народов государства.

Отмечается, что новой медаль могут быть награждены иностранцы, внесшие значительный вклад в продвижение международного имиджа России.