«Большой разговор» Лукашенко длился рекордные 8 часов 15 минут Фото: REUTERS

«Большой разговор» белорусского президента Александра Лукашенко с журналистами и общественностью в понедельник, 9 августа, длился рекордные 8 часов 15 минут.

Александр Лукашенко провел длительную встречу с представителями средств массовой информации, общественности и экспертами в годовщину своего переизбрания на пост президента Белоруссии. Беседа с главой республики состоялась во Дворце Независимости в Минске в формате открытого разговора, она началась сегодня в 11:00 по местному времени.

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