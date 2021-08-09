Россия закрыла въезд нескольким гражданам Британии в ответ на санкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона вводит персональные санкции в отношении нескольких граждан Великобритании, вовлеченных в антироссийскую деятельность, и закрывает им въезд на территорию страны. Такую меры РФ принимает в ответ на недружественные шаги со стороны Лондона. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил заместитель директора Департамента информации и печати российского министерства иностранных дел Николай Лахонин, чьи слова приводят на официальном сайте ведомства.

- В ответ на недружественные действия властей Великобритании Россией принято решение о введении персональных санкций против соразмерного числа представителей королевства, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию государства. Россия призывает Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии, - подчеркнул дипломат.

Николай Лахонин отметил, что все недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа с российской стороны.

В МИД России напомнили, что в декабре минувшего года и в апреле 2021 года власти Британии под надуманными и абсурдными предлогами ввели санкции в отношении россиян из-за якобы нарушений прав человека в Чечне и в рамках «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях».