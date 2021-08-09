Елена Шмелева назвала принудительную вакцинацию студентов от COVID-19 дискриминацией

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС.

Принудительная вакцинация студентов от коронавируса является недопустимой, заявила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта назвала введение ограничений на посещение не привитыми учащимися очных занятий дискриминацией. Об этом Шмелева сообщила 9 августа во время открытия штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Москве.

- Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов, - отметила Елена Шмелева.

По мнению главы центра «Сириус», обсуждаемая сейчас инициатива о заселении студентов в общежития только по справке о вакцинации исключит часть учащихся из процесса обучения. К тому же еще не приняты четкие рекомендации, как поступать с несовершеннолетними студентами, которые пока не подлежат вакцинации.

- Давайте на нашей площадке соберем совещание. И я уже разговаривала с Валерием Николаевичем (Фальковым, министром науки и высшего образования РФ – Ред.), они готовы давать те разъяснения, которые помогут начать учебный год для всех, но безопасно и с максимальным пониманием каждого шага по вакцинированию всех категорий студентов или мониторингу ситуации в каждом вузе, - подчеркнула Шмелева.

Вопрос о недопуске студентов без прививки на очные занятия сейчас обсуждается во многих вузах. В частности, один из крупнейших вузов России – Высшая школа экономики - уже объявила, что все совершеннолетние первокурсники должны привиться от коронавируса до 30 сентября 2021 года. Тем, кому пока не исполнилось 18 лет, необходимо вакцинироваться по достижении совершеннолетия. Студенты без справки о вакцинации, медицинском отводе или справки о COVID-19, перенесенном в течение последних шести месяцев, будут обучаться дистанционно. На очные занятия их будут допускать только с отрицательным ПЦР-тестом.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в России нет требований по обязательной вакцинации всех студентов от коронавируса.

- Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет, - подчеркнул он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам министра, вузы могут сами организовать вакцинацию для студентов - на добровольной основе и на внебюджетные средства.