Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 августа 2021 20:00

Минобрнауки России выступило против принудительной вакцинации студентов от коронавируса

Фальков подчеркнул недопустимость ограничений для студентов в зависимости от наличия или отсутствия прививки
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минобрнауки России выступило против принудительной вакцинации студентов от коронавируса

Минобрнауки России выступило против принудительной вакцинации студентов от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское министерство науки и высшего образования выступает против принудительной вакцинации студентов российских вузов от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил глава ведомства Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Напомним, сегодня в высшие учебные заведения России были направлены рекомендации Минобрнауки, которые предполагают, что допуск на очные занятия будет предоставлен только студентам, привитым от коронавируса. По рекомендациям, такое требование будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

- Министерство против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы любые ограничения в образовательной, научной, творческой или другой деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у учащихся прививки от коронавируса. Отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку, - объяснил Валерий Фальков.

Глава ведомства отметил, что в скором времени министерство науки и высшего образования организует дополнительные обсуждения данной темы со всеми заинтересованными участниками, в том числе студентами и преподавателями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непривитых студентов отправят на удаленку

На очные лекции пустят только сознательных (подробности)