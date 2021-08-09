Минобрнауки России выступило против принудительной вакцинации студентов от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское министерство науки и высшего образования выступает против принудительной вакцинации студентов российских вузов от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил глава ведомства Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Напомним, сегодня в высшие учебные заведения России были направлены рекомендации Минобрнауки, которые предполагают, что допуск на очные занятия будет предоставлен только студентам, привитым от коронавируса. По рекомендациям, такое требование будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

- Министерство против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы любые ограничения в образовательной, научной, творческой или другой деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у учащихся прививки от коронавируса. Отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку, - объяснил Валерий Фальков.

Глава ведомства отметил, что в скором времени министерство науки и высшего образования организует дополнительные обсуждения данной темы со всеми заинтересованными участниками, в том числе студентами и преподавателями.

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