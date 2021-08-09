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Общество9 августа 2021 20:10

Жителям ДНР начали выдавать российские полисы обязательного медицинского страхования

Услуга доступна в отделах Единого регистрационного центра ДНР с 9 августа 2021
Ксения АНУФРИЕВА
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Жителям ДНР начали выдавать российские полисы обязательного медицинского страхования

Жителям ДНР начали выдавать российские полисы обязательного медицинского страхования

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проживающим на территории Донецкой народной республике россиянам начали оформлять российские полисы обязательного медицинского страхования. Услуга доступна в отделениях Единого регистрационного центра республики. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщается на официальном сайте министерства юстиции ДНР.

Для оформления полиса ОМС жителям Донецкой народной республики требуется предоставить паспорт гражданина России или временное удостоверение личности, которое выдают на период оформления паспорта, а также СНИЛС. Для россиян в возрасте от 14 до 18 лет необходимы паспорт или временное удостоверение личности, СНИЛС, паспорт законного представителя несовершеннолетнего, а также документ, подтверждающий полномочия законного представителя.

Для детей до 14 лет для получения полиса обязательного медицинского страхования необходимо свидетельство о рождении, паспорт законного представителя и документ, подтверждающий полномочия последнего.

Как ранее писал сайт kp.ru, весной 2019 года российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.