Премьер Греции назвал бедствием беспрецедентных масштабов ситуацию с пожарами Фото: REUTERS

Ситуация с природными пожарами на территории Греции превратилась в стихийное бедствие беспрецедентных масштабов. За минувшие несколько дней в стране вспыхнуло 586 возгораний, тушение которых осложняется засухой и сильным ветром. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис.

- Последние дни были одними из самых тяжелых для Греции за несколько десятилетий. Мы отдавали и отдаем все силы борьбе со стихийным бедствием беспрецедентных масштабов. Благодарю за солидарность страны, которые помогают нам ресурсами и персоналом. Я благодарен всем, кто ведет бой на поле. Людей удалось спасти по планам эвакуации, благодаря профессионализму гражданской защиты, действиями правоохранителей и пожарной, а также береговой охраны, - подчеркнул премьер-министр, чье выступление транслировали на ERT.

Как писал сайт Kp.ru, накануне правительство Греции экстренно обратилось за помощью к иностранным государством на фоне бушующих природных пожаров. В связи с этим президент России Владимир Путин сегодня поручил увеличить российскую группировку, которая тушит возгорания на территории центральных районов Греции.