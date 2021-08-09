Билл Гейтс после развода опустился на пятое место в списке богатейших людей мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель Билл Гейтс опустился на пятое место в списке самых богатых людей мира после официального развода со своей супругой Мелиндой. С момента развода бизнесмен передал уже бывшей жене акции на 5,7 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает Forbes.

В настоящее время состояние Билла Гейтса оценивается в 129,6 миллиарда долларов и уступает капиталу обогнавшего его Марка Цукерберга, который поднялся на четвертую позицию рейтинга. Богатство главы Facebook сейчас оценивается в 130,3 миллиарда долларов.

Один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft потерял позицию в рейтинге спустя несколько дней после официального развода. Как писал сайт kp.ru, Билл и Мелинда Гейтс анонсировали свой развод в мае текущего года. Бизнесмен объяснил решение расстаться с женой тем, что пара больше не видела «возможности расти вместе по жизни».