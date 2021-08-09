NASA: причину нештатного включения двигателей модуля «Наука» назовут через две-три недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окончательная информация о причинах инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука» после стыковки с МКС будет известна примерно через две-три недели. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил глава американской программы станции Джоэл Монталбано в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте NASA.

- Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства находимся в постоянном контакте с нашими коллегами из России. Работа идет, пока что-то конкретное говорить рано. Мы сможем сообщить о причинах инцидента через две-три недели, - сообщил он.

Как писал сайт Kp.ru, новый многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля текущего года, а 29 июля он пристыковался к Международной космической станции. После стыковки двигатели модуля непреднамеренно и неожиданно включились. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин позднее сообщил, что двигатели модуля включились из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления.