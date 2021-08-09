Авиакомпания Emirates сняла рекламу со «стюардессой» на вершине самого высокого здания в мире

«Стюардесса» оказалась парашютисткой и звездой социальных сетей Николь Смит-Людвик Фото: Кадр видео

Эмиратская авиакомпания Emirates Airlines сняла рекламу на вершине самого высокого здания в мире – башни Бурдж-Халифа в Дубае, высота которой 828 метров.

Ради впечатляющего ролика компания поставила «стюардессу» на вершину небоскреба. Девушка держит в руках несколько рекламных плакатов, демонстрирует их по очереди. Камера сначала показывает ее с табличками крупным планом, а потом удаляется и зритель видит сотрудницу авиакомпании на фоне панорамы Дубая.

«Стюардесса» на самом деле оказалась парашютисткой и звездой социальных сетей Николь Смит-Людвик, а сам рекламный ролик посвящен тому, что Великобритания переместила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в «жёлтый» список, таким образом возобновив полеты из Лондона в Дубай. Авиасообщение между Соединенным Королевством и ОАЭ было прервано с 29 января 2021 года из-за угрозы распространения выявленного в Южной Африке нового штамма коронавируса, который считался более заразным.

Надписи на плакатах, которые девушка держит в руках, гласят: «Перемещение ОАЭ в «жёлтый» список Великобритании заставило нас почувствовать себя на вершине мира», «Летайте с Emirates», «Летайте лучше».

Для ролика наверху башни Бурдж-Халифа построили специальную платформу, на которой можно стоять, а также сшили для «стюардессы» униформу, через которую незаметно протянули сразу три страховочных троса. Чтобы забраться на вершину здания, съемочной группе понадобился час и 15 минут. Съемки велись в течение пяти часов с помощью дрона без каких-либо спецэффектов.