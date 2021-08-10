Из больниц в Туапсе выписали 36 детей, отравившихся в поезде «Мурманск — Адлер»

Детей положили в больницу с подозрением на кишечную инфекцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 9 августа, из больниц в Туапсе выписали первую группу из 36 детей, которые были госпитализированы после отравления в поезде «Мурманск — Адлер». Выздоровевших школьников в сопровождении медиков доставят к местам отдыха, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

«Из лечебных учреждений Туапсе выписаны и направлены в оздоровительные лагеря 36 детей, следовавших поездом №226/225 из Мурманска в Адлер. Перевозка выздоровевших детей организована к местам отдыха специализированными детскими автобусами», - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что медики будут сопровождать детей в поездке, а в лагерях летнего отдыха продолжат наблюдение за ними. По данным РЖД, сейчас ребята чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 67 школьников с подозрением на кишечную инфекцию были госпитализированы в Туапсе, еще 12 детей доставлены в больницу Апшеронска, восемь – в Белореченскую ЦРБ. Всего же поездом «Мурманск — Адлер» ехали две группы детей, 250 человек в сопровождении 24 взрослых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Причины массового отравления в поезде выясняет и прокуратура.