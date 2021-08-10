Посольство России в США напомнило, что американские войска находятся в Сирии незаконно

Посольство России в Вашингтоне Фото: REUTERS

Посольство России в Вашингтоне в ответ на недавнее заявление официального представителя возглавляемой Соединенными Штатами международной антитеррористической коалиции полковника Уэйна Маротто напомнило, что Вооруженные силы (ВС) США находятся на территории Сирии незаконно.

Американский полковник разместил в Twitter сообщение, в котором заявил, что у Штатов якобы есть «четкий мандат» на присутствие в САР «в соответствии с международным правом – резолюцией 2254 СБ ООН, принятой в декабре 2015 года».

«Факт в том, что ВС США находятся в Сирии незаконно. Ваша трактовка резолюции 2254 СБ ООН нелепа. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с текстом документа», - ответили Уэйну Маротто российские дипломаты на странице посольства в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, официальные сирийские власти рассматривают присутствие американских войск на своей земле как оккупацию с целью разграбления природных богатств страны. Кроме того, Дамаск обвиняет США в поддержке террористических группировок на территории Сирии, а также в обучении боевиков и снабжении их оружием.