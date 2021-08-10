В США успешно испытали систему ПВО Patriot PAC-3

ЗРК Patriot PAC-3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские военные провели испытания модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила на своем сайте корпорация Lockheed Martin. Уточняется, что тестовые запуски ракет были проведены на полигоне в штате Нью-Мексико.

«В ходе испытаний ракета PAC-3 MSE успешно перехватила тактическую баллистическую ракету, тем самым подтвердив штатную работу обновленного программного обеспечения и компонентов», - говорится в заявлении компании.

Lockheed Martin также сообщила, что начало серийного производства этого вооружения с улучшенными характеристиками запланировано на следующий год. Кроме того, в заявлении компании говорится, что полтора десятка стран хотят купить у США такие ракеты PAC-3 MSE, а также другую модель под названием PAC-3 CRI, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в апреле 2021 года в Киеве заявили, что Соединенные Штаты должны разместить свои ЗРК Patriot на территории Украины.