Первым рейсом после возобновления полетов в Доминикану прилетели свыше 100 россиян

С 9 августа Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой Фото: Иван ВИСЛОВ

Первым рейсом после возобновления полетов в Доминиканскую Республику в понедельник прилетели более сотни россиян, причем большинство из них, по данным российского посольства в этой стране, – туристы. Об этом журналистам сообщил руководитель отделения посольства России в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

«В Ла-Роману прилетели ориентировочно 100–115 человек. Насколько я знаю, также в Пунта-Кану планируется три рейса в неделю», - сказал российский дипломат в беседе с ТАСС.

Представитель посольства добавил, что большая часть прибывших в Доминикану россиян прилетели как туристы.