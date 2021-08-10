Премьер Японии в телефонном разговоре с Байденом обсудил укрепление сотрудничества двух стран

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник, 10 августа, пообщался по телефону с президентом США Джозефом Байденом, передает агентство Kyodo.

По данным издания, американский лидер поздравил главу японского правительства с успешным завершением летней Олимпиады в Токио. Кроме того, собеседники обсудили укрепление сотрудничества двух стран, реализацию концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», а также вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана.

Со своей стороны, пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в беседе с японским премьером подтвердил «неизменную поддержку» страны Восходящего Солнца в проведении Паралимпийских игр, подчеркнув при этом важность того, чтобы на фоне пандемии коронавируса они прошли «в безопасном формате».

Как писал сайт КП-Спорт, Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Спортсмены российской сборной завоевала на Играх 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медалей.