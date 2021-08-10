В Киеве заявили, что Германию и Францию «пугает» военная мощь Украины, поэтому ее не хотят брать в НАТО

По мнению украинского политолога, Германию и Францию «пугает» военная мощь Украины, поэтому ее не хотят брать в НАТО Фото: REUTERS

Неожиданное объяснение нежелания западных стран принимать Украину в НАТО и Евросоюз привел киевский политолог Вадим Карасев. По его мнению, Германию и Францию «пугает» военная мощь Незалежной, поэтому они против ее вступления в Североатлантический альянс. Дескать, если бывшая советская республика станет частью евроатлантического пространства, то Восточная Европа будет доминировать над Западной.

«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», - пояснил Вадим Карасев соотечественникам в эфире телеканала «Украина 24».

Эксперт из Киева подчеркнул, что Незалежная — это «большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь». Именно это, по его словам, и «настораживает» немцев с французами: мол, когда его страна станет членом ЕС и НАТО, «проатлантический фланг Европы будет антинемецким».

«У них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», - добавил Карасев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Киеве заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джозефом Байденом в конце августа должен потребовать для Незалежной статус «особого» союзника США вне НАТО в качестве компенсации за «Северный поток – 2».