Последние новости на утро 10 августа 2021: Лукашенко назвал условие признания Крыма

«КП» – о последних новостях на утро 10 августа 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 10 августа 2021 года. Минск признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию. Такое заявление в понедельник, 9 августа, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в «Большом разговоре с президентом», в котором принимают участие около трехсот представителей белорусской общественности, а также экспертного сообщества и журналистов.

Вопросы на встрече касались множества аспектов, в том числе внутриполитической ситуации в республике, развитии образования, совершенствовании системы здравоохранения, экономики, пандемии коронавируса, ситуации на границах с Евросоюзом, отношений Белоруссии с Западом и ближайшими соседями, например – с Украиной.

К слову, неожиданное объяснение нежелания западных стран принимать Украину в НАТО и Евросоюз привел киевский политолог Вадим Карасев. По его мнению, Германию и Францию «пугает» военная мощь Незалежной, поэтому они против ее вступления в Североатлантический альянс. Дескать, если бывшая советская республика станет частью евроатлантического пространства, то Восточная Европа будет доминировать над Западной.

В России решили не вводить запрет на экспорт бензина. Накануне вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний страны. В частности, обсуждался и этот вопрос. Однако в правительстве решили пока к таким жестким мерам не прибегать.

В нашей стране резко снизилось число бедных. «Комсомолка» разбиралась, что это: реальный рост доходов или манипуляции со статистикой? Правильный ответ – и то, и другое. В результате малоимущих в России официально стало меньше на 3,4 миллиона человек.

Расследование гибели девяти человек в Республиканской больнице скорой помощи Владикавказа взял под свой личный контроль председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. 9 августа в больнице произошла авария на кислородной подстанции: прорвало трубу, по которой подавался основной поток кислорода для пациентов. В тот момент в реанимационном отделении находилось около 75 тяжело больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Кандидат медицинских наук Георгий Арболишвили рассказал kp.ru, что происходит с организмом, подключенным к специальной аппаратуре в реанимации, и как после этого вернуться к нормальной жизни.

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