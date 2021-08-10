Украинский генерал заявил, что «трусоватый» Зеленский не решится на встречу с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина, и именно поэтому не решится на встречу с ним. Такое мнение высказал генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины Геннадий Москаль.

«Зеленский Путина боится, он туда [в Москву] не поедет. Он найдёт кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным», - заявил украинский генерал в эфире телеканала «Наш».

Москаль выразил сомнение, что украинский лидер решится на встречу с российским президентом даже в других местах, таких как Ватикан или Вена.

«Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает», - полагает генерал.

Напомним, в мае Ранее Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с российской стороной на счет организации встречи. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что этот «процесс идет непросто», а наброски тем для обсуждения «скорее концептуальные, а не предметные».