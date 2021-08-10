Активная фаза военных учений России началась вблизи таджикско-афганской границы Фото: c cайта Министерства обороны РФ.

Активная фаза учений с участием 2,5 тысячи военных из России, Узбекистана и Таджикистана стартовала на полигоне Харб-Майдон, расположенном в 20 километрах от таджикско-афганской границы. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Сообщается, что экипажи авиации России и Таджикистана в ходе учений применили «способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений "вертолетная карусель"». Таким образом они уничтожили укрепленный район незаконного вооруженного формирования.

«По замыслу розыгрыша, незаконное вооруженное формирование на пикапах повышенной проходимости прорвало границу и вклинилось вглубь территории. Заманив условного противника в заданный район, военные инженеры подорвали управляемые фугасные снаряды, создав "огненный вал"», - говорится в сообщении.

Для нанесения уничтожения противников был применен метод «сочетания огневых фугасов и противотанковых мин», которые расставлены в шахматном порядке.

В учениях задействованы российские транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций и ударные вертолеты Ми-24. Всего в учениях трех стран принимают участие 2,5 тысячи военных, из которых 1,8 тысячи из РФ, и около 500 единиц военной техники и вооружения. Основу контингента России на учениях составляют подразделения 201-й военной базы, который дислоцируется в Таджикистане.