Семья противников вакцинации за неделю умерла от коронавируса в Португалии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Португалии в течение недели от коронавируса умерла семья противников вакцинации.

Как передает The Guardian, о смерти рассказал родственник погибших Фрэнсис Гонсалвеш, который уточнил, что 43-летний житель Кардиффа, его родители и брат с 2016 года жили в Португалии, где вся их семья попала под влияние пропаганды против вакцинации. Все трое заразились коронавирусной инфекцией и умерли за одну неделю, а сам Гонсалвеш успел попрощаться только с матерью.

Родственник погибших также рассказал, что его 40-летний брат был очень здоровым человеком, который занимался спортом, а также соблюдал диету. Он выразил уверенность, что прививка от коронавируса могла бы спасти жизнь его брату.

Гонсалвеш пояснил, что решил поделиться своей историей, надеясь, что опыт его семьи сможет подтолкнуть других противников вакцинации к решению сделать прививку.

Напомним, ранее Португалия попросила европейские страны поделиться с ней вакцинами от коронавируса в надежде ускорить вакцинацию. Лиссабон рассчитывает в течение трех недель получить около миллиона доз вакцин от коронавируса. На сегодняшний день в стране полностью вакцинированы примерно 4,5 миллиона жителей. К концу августа текущего года португальские власти планируют привить от ковида 70% населения.