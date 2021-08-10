Почти тысяча человек утонули в России с начала лета 2021 года

Число погибших на воде сократилось на 20% Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала лета 2021 года в России на водоемах произошло 1,6 тысяч несчастных случаев. 358 человек спасателям удалось вытащить, погибли 995 человек, включая 208 детей. Цифра большая, но в сравнении с летом 2020 года число погибших сократилось на 20%. За три летних месяца прошлого года погибло 1511 человек.

- Основной причиной трагедий на воде остаются купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, а также нахождение детей без присмотра и сопровождения взрослых, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Пик по количеству смертей на воде пришелся на 2010 год. Тогда за время летнего сезона утонуло свыше 3 тысяч человек. Причиной стала аномальная жара.

- В тот год из-за жары люди активнее купались и, к сожалению, чаще тонули. Хочется верить, что в этом году погибших будет меньше. Хотя бы потому, что люди стали меньше употреблять алкоголь. В 2010 году на душу населения приходилось почти 16 л, к 2016-му году показатель снизился до 11,7 л. А уже в 2019-м, по данным Минздрава, на человека приходится 9,3 литра в год, - рассказал «Известиям» профессор Сеченовского университета, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Аномальная жара часто становится причиной трагедий не только на воде. Такая погода может вызвать тепловой удар, который для маленьких детей может стать смертельным, сообщает телеканал "360".