Женщина насмерть раздавила ребенка в попытке защитить его от птиц Фото: pexels.com

Жительница австралийского Брисбена и ее ребенок стали объектом нападения сорок в местном парке. В попытке укрыться от птиц женщина раздавила своего ребенка.

Как передает портал Ladbible, поначалу женщина старалась прикрыть младенца собой, однако обезумевшие сороки продолжали пикировать и мать попыталась убежать из парка. Когда спасение было уже близко, австралийка оступилась и упала прямо на своего ребенка, которого держала на руках.

Медицинские работники оперативно прибыли на место происшествия, однако помочь младенцу уже не смогли. Ребенок скончался в больнице.

В администрации Брисбена намекнули, что в произошедшем женщина виновата сама.

«В районе, где произошел этот инцидент, был установлен ряд знаков, предупреждающих о птицах, и теперь наши офицеры установили еще несколько», - заявил один из чиновников, комментируя инцидент.

Биологи пояснил, что стая сорок атаковали женщину, поскольку посчитали, что та несет опасность их гнездам.