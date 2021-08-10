Роскачество рассказало о недопустимых действиях при зависании компьютера Фото: REUTERS

При зависании компьютера или отдельных программ не стоит многократно нажимать на клавиши. Об этом предупредил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко

Как уточнил специалист, подобные действия могут ухудшить ситуацию, поскольку система компьютера отправляет данные запросы в зависшую программу, но не получает отклик. В результате каждый клик мышью дает дополнительную нагрузку, негативно воздействуя на работоспособность софта.

«Я склоняюсь к тому, что каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию.... Каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу. Постоянно нажимать на кнопки и кликать мышью в этот момент не стоит», - рассказал эксперт в комментарии радио Sputnik.

Кузьменко рекомендует дождаться реакции системы, если не последовало, то следует перезагрузить компьютер. Специалист отметил, что если такие проблемы возникают на регулярной основе, то рекомендуется обратить внимание на мощность и возраст устройства.

Напомним, ранее эксперт рассказал, зачем нужно отключать компьютер на ночь.