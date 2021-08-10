Новак поручил Минэнерго скорректировать формирование графика ремонтов НПЗ

Александр Новак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики РФ скорректировать формирование графика ремонтов Нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для обеспечения баланса рынка в летний период. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 10 августа, на сайте кабмина по итогам совещания заместителя председателя правительства с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, а также аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке.

Кроме того, Новак поручил Минэнерго РФ проработать меры по стабилизации рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ) для того, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей.

В ходе совещания Новак также отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, а также по-прежнему на особом контроле остаётся ситуация с биржевыми ценами. По его словам, кабмин рассчитывает, что в ближайшее время ситуация на топливном рынке России нормализуется.