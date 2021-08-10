Новак: правительство рассчитывает на стабилизацию ситуации на топливном рынке РФ Фото: REUTERS

Правительство рассчитывает, что на топливном рынке России нормализуется в ближайшее время ситуация. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 10 августа, на сайте кабмина по итогам совещания Новака с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, а также экспертами и аналитиками отрасли о текущей ситуации на топливном рынке.

В ходе совещания заместитель председателя правительства указал на то, что динамика розничных цен на нефтепродукты в стране остается в пределах инфляции, и по-прежнему на особом контроле находится ситуация с биржевыми ценами.

«Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется», - заявил вице-премьер, отметив, что нефтяные компании «могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка».

Кроме того, Новак обратил внимание на то, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, до сих пор остаются на повестке и «могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации».

Как писал сайт kp.ru, Новак также поручил Минэнерго скорректировать формирование графика ремонтов НПЗ, и дал поручение проработать меры по стабилизации рынка сжиженного углеводородного газа.